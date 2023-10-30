Хэмилтон: я нажал на все кнопки на рулевом колесе, чтобы обойти Леклера

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что ему пришлось выжимать из своего болида максимум, чтобы обойти Шарля Леклера на Гран-при Мексики.

«В этот уикенд мы были очень, очень медленными на прямых. Мы теряли две с половиной десятых уже в первом повороте, еще до начала торможения. «Феррари» чувствовали себя на прямых лучше, поэтому попытка плотно следовать за ними в 16-м и 17-м поворотах была единственным способом подобраться достаточно близко и получить возможность использовать DRS.

В конце концов я нажал все кнопки на рулевом колесе, включив максимальную мощность. Во время обгона Леклера я в последнее мгновение принял решение уйти вправо. Там было достаточно места», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.