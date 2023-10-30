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Ландо Норрис: было бы здорово, если бы у некоторых пилотов было больше самосознания

Ландо Норрис: было бы здорово, если бы у некоторых пилотов было больше самосознания
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что из-за действий некоторых соперников во время рестарта Гран-при Мексики мог попасть в аварию. Напомним, Норрис показал в итоге пятый результат. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Мне пришлось приложить усилия, чтобы избежать очень большой аварии, потому что соперники не понимали, что не могут ехать втроём в одном ряду. Так что я избежал двух чрезвычайно крупных аварий, одна из которых была бы действительно неприятной. Я думаю, что было бы здорово, если бы у некоторых пилотов было больше самосознания. Но я проиграл не из-за этого, я проиграл из-за плохого рестарта», — приводит слова Норриса Racingnews365.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

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