Марко отказался критиковать Переса за аварию на старте гонки

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу схода пилота команды Серхио Переса на Гран-при Мексики.

«Это был гоночный инцидент. В этом нельзя никого винить. Однако очень жаль, что мы уступили Хэмилтону 19 очков.

До первого круга это было супервыступление, и я убежден, что он финишировал бы на подиуме в гонке», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, Серхио Перес перед первым поворотом поравнялся с Ферстаппеном и Леклером и мог выйти в лидеры, однако выбрал слишком узкую траекторию, налетел на «Феррари» Шарля и повредил боковой понтон. В итоге для Чеко гонка закончилась уже на первом круге.

Победу — уже 51-ю в Формуле-1 — одержал Макс Ферстаппен, который по количеству выигранных Гран-при сравнялся с Аленом Простом.