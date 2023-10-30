Хорнер рассказал, винит ли Переса после аварии и схода на Гран-при Мексики

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о мексиканском пилоте команды Серхио Пересе, который досрочно завершил Гран-при Мексики после столкновения с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером на старте заезда.

«Да, очень контрастное выступление: ещё одна потрясающая гонка от Макса, полное и абсолютное доминирование, а вот для Чеко она стала разочарованием. Он стартовал словно космический корабль и имел такой большой импульс в первом повороте. Но нельзя винить его за то, что он пошёл на это в попытке стать лидером в своей домашней гонке», — приводит слова Хорнера PlanetF1 Sky Sports.

Напомним, победителем Гран-при Мексики стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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