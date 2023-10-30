Canal+: место Серхио Переса в «Ред Булл» на 2024 год под угрозой

Положение мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса сейчас выглядит как «очень тревожное», а его место на 2024 год под угрозой. Об этом информирует Off Track со ссылкой на Canal+.

Сообщается, что состав «Ред Булл» в 2024 году может выглядеть следующим образом: Макс Ферстаппен – Даниэль Риккардо. При таком раскладе боевыми пилотами «Альфа Таури», по сведениям источника, в следующем году могут быть Лиам Лоусон и Юки Цунода. При этом отмечается, что решение ещё не принято.

Напомним, Перес досрочно завершил минувший Гран-при Мексики. В начале заезда у него произошло столкновение с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером, после чего мексиканец сошёл с дистанции.

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