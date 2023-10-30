Появился слух, что «Астон Мартин» сменит владельца, а Алонсо покинет команду

Польский журналист Даниэль Бьяли сообщил, что в паддоке появился слух, согласно которому британская команда Формула-1 «Астон Мартин» в скором времени сменит владельца, а её пилот Фернандо Алонсо покинет гоночный коллектив. Соответствующее заявление Бьяли сделал на своей странице в социальных сетях.

«На данный момент это всего лишь дикий слух, и скоро мы увидим, насколько он подтвердится», — подытожил журналист.

Напомним, ранее авторитетный испанский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега рассказал, что до него тоже дошли определённые слухи, добавив, что отказывается в них верить. При этом Фабрега не стал уточнять, о каких слухах идёт речь.

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