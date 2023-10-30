Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Появился слух, что «Астон Мартин» сменит владельца, а Алонсо покинет команду

Появился слух, что «Астон Мартин» сменит владельца, а Алонсо покинет команду
Комментарии

Польский журналист Даниэль Бьяли сообщил, что в паддоке появился слух, согласно которому британская команда Формула-1 «Астон Мартин» в скором времени сменит владельца, а её пилот Фернандо Алонсо покинет гоночный коллектив. Соответствующее заявление Бьяли сделал на своей странице в социальных сетях.

«На данный момент это всего лишь дикий слух, и скоро мы увидим, насколько он подтвердится», — подытожил журналист.

Напомним, ранее авторитетный испанский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега рассказал, что до него тоже дошли определённые слухи, добавив, что отказывается в них верить. При этом Фабрега не стал уточнять, о каких слухах идёт речь.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

Материалы по теме
Альберт Фабрега: не хочу верить слухам, которые мне рассказали сейчас в паддоке. Нет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android