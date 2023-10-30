Брандл сделал категоричное заявление по поводу будущего Переса в «Ред Булл» в 2024 году

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл высказал мнение, что мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес всё ещё будет в команде в следующем году. Ранее различными экспертами и инсайдерами сообщалось, что «Ред Булл» может уволить Переса после нынешнего сезоне. Действующий контракт Серхио рассчитан до завершения будущего чемпионата.

«В целом, если бы мне пришлось ставить на это деньги прямо сейчас, я бы сказал, что в следующем году он будет в «Ред Булл». Такова моя позиция в данный момент», — приводит слова Брандла F1 Oversteer.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:

Ранее сообщалось, что положение Переса сейчас выглядит как «очень тревожное», а его место в австрийской команде на 2024 год под угрозой.