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Оруджев назвал условие, при котором манёвр Переса на старте мог не закончиться аварией

Оруджев назвал условие, при котором манёвр Переса на старте мог не закончиться аварией
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал аварию пилота «Ред Булл» Серхио Переса на старте Гран-при Мексики. Напомним, перед первым поворотом мексиканец поравнялся с товарищем по команде Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером («Феррари») и мог выйти в лидеры, однако выбрал слишком узкую траекторию, налетел на болид Шарля и повредил боковой понтон автомобиля. В итоге Чеко был вынужден сойти.

«Взял бы Чеко на метр левее — может, у него и получилось бы. Шарль был в коробочке. Он вообще затормозил позже обоих пилотов «Ред Булл», а потом оказался в коробочке. К нему у меня вопросов нет. Чеко сам решил свою гонку», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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