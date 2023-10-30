Оруджев назвал условие, при котором манёвр Переса на старте мог не закончиться аварией

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал аварию пилота «Ред Булл» Серхио Переса на старте Гран-при Мексики. Напомним, перед первым поворотом мексиканец поравнялся с товарищем по команде Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером («Феррари») и мог выйти в лидеры, однако выбрал слишком узкую траекторию, налетел на болид Шарля и повредил боковой понтон автомобиля. В итоге Чеко был вынужден сойти.

«Взял бы Чеко на метр левее — может, у него и получилось бы. Шарль был в коробочке. Он вообще затормозил позже обоих пилотов «Ред Булл», а потом оказался в коробочке. К нему у меня вопросов нет. Чеко сам решил свою гонку», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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