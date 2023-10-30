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Оруджев указал на вину Пиастри в столкновении с Цунодой

Оруджев указал на вину Пиастри в столкновении с Цунодой
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев считает пилота «Макларена» Оскара Пиастри виноватым в столкновении с гонщиком «Альфа Таури» Юки Цунодой во время Гран-при Мексики.

«А вот тут можно было и до Оскара докопаться. Да, Юки заходил узковато, но там половина трассы справа свободна. Оскар должен был успеть отреагировать и тоже поменять траекторию, не ехать прямо. С моей точки зрения, его могли бы и наказать», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, победу на Гран-при Мексики одержал Макс Ферстаппен — для голландца это уже 51-й успех в Формуле-1. По количеству выигранных гонок он сравнялся с легендарным Аленом Простом. Второе место занял Льюис Хэмилтон, а третьим после столкновения с местным героем Серхио Пересом стал Шарль Леклер.

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