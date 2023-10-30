Оруджев: Перес делает всё, чтобы Дэн или кто-то другой из программы занял его место

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Серхио Переса в нынешнем сезоне Формулы-1. На минувшем Гран-при Мексики Серхио был вынужден сойти после аварии с Шарлем Леклером из «Феррари».

«Дэн всегда был очень хорош в Мексике. Ведь именно там он лишил Макса звания «самый молодой обладатель поула», так что можно сказать, что трасса ему подходит. Но и Юки в гонке был не так и далеко от него: до контакта с Пиастри там было порядка трёх секунд. Окей, красный флаг помог, но Юки не хуже него смотрелся.

Про восстановление Риккардо формы образца «Ред Булл» трудно сказать. С одной стороны, на фоне Юки Риккардо выглядит очень хорошо. Юки, безусловно, очень хорош, но он не Макс и не чёткий лидер команды. В «Ред Булл» первый номер уже есть, и я не уверен, что Дэн сможет перетащить одеяло на себя. Однако пока что Чеко делает всё, чтобы либо Дэн, либо кто-то другой из программы занял его место», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, победителем Гран-при Мексики стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Даниэль Риккардо, которого связывают с возвращением в «Ред Булл», показал седьмой результат.

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