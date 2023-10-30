Оруджев — об остановке ГП Мексики: тоже не понял, почему красный флаг. Наверное, для шоу

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал решение приостановить гонку на Гран-при Мексики.

Напомним, гонка Гран-при Мексики была остановлена после аварии Кевина Магнуссена из «Хааса».

Датчанин не справился с управлением на поребрике из-за поломки задней части подвески, после чего его на высокой скорости вынесло за пределы трассы, и он врезался в ограждение, сильно повредив машину.

«Я тоже не понял, почему красный флаг. Наверное, для шоу. Ещё один старт большинству зрителей по душе. Но я не вижу причин, почему не поездить пять-семь кругов за сейфти-каром. Отбойники можно было восстановить и так», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».