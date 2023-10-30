Оруджев: по идее, Алонсо должен взорваться! Но, может, уже нет сил ещё раз ругаться

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мыслями о выступлении в «Астон Мартин» 42-летнего испанского пилота Фернандо Алонсо. Алонсо успешно начал нынешний сезон, однако в последнее время нечасто попадает в очковую зону.

«Есть же так называемый «цикл Алонсо». Он приходит в новую команду — всё хорошо. Появляется результат — вообще отлично и команда супер. Результаты слабеют — он терпит. Результаты совсем скатываются — начинается критика. По идее, мы на последней стадии — должен взорваться! Но, с другой стороны, он постарел. Может, уже просто сил нет ещё раз ругаться», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: