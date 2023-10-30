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Фабрега сделал заявление после резонансного сообщения о слухах, в которые не хочет верить

Фабрега сделал заявление после резонансного сообщения о слухах, в которые не хочет верить
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Авторитетный испанский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега прокомментировал своё же сообщение, оставленное им вскоре после окончания Гран-при Мексики. Фабрега тогда заявил, что до него дошли определённые слухи, верить в которые он отказывается. При этом Альберт не стал уточнять, о чём именно идёт речь.

«Я хочу сказать лишь одну вещь по поводу слухов, которыми я поделился с вами. По тону текста понятно, что мне бы всего этого не хотелось. Можете спекулировать столько, сколько захотите. Но я надеюсь, что это так и останется слухом, а не новостью. Конец», — написал Фабрега на своей странице в социальных сетях.

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Ранее ещё один журналист Формулы-1 Даниэль Бьяли сообщил, что до него дошли слухи, согласно которым «Астон Мартин» в скором времени сменит владельца, а её пилот Фернандо Алонсо покинет гоночный коллектив.

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