На Лондонской бирже проданы акции «Астон Мартин» на сумму более $ 300 млн

Сразу ряд медиа сообщил о том, что сегодня, 30 октября, на Лондонской бирже был продан крупный пакет акций британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» на сумму, превышающую £ 250 млн ($ 300 млн), что составляет около 15% от общей стоимости.

Напомним, ранее прошёл слух, что «Астон Мартин» сменит владельца, а её лидер и двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо покинет команду.

В настоящий момент после 19 этапов «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, на 20 очков отставая от «Макларена». В личном зачёте Фернандо Алонсо располагается на пятом месте, его напарник канадец Лэнс Стролл – 11-й.