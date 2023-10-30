Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Электросуперкар Toyota должен превзойти электрический Porsche Cayman на «Нордшляйфе»

Электросуперкар Toyota должен превзойти электрический Porsche Cayman на «Нордшляйфе»
Toyota FT-Se
Аудио-версия:
Комментарии

На прошлой неделе компания Toyota представила концепт электрического суперкара FT-Se, который в будущем планируется протестировать на «Нордшляйфе». И по словам шеф-дизайнера проекта Фумихико Хадзамы, инженеры ставят перед собой задачу проехать легендарную трассу быстрее, чем электрический Porsche Cayman.

Toyota FT-Se

Toyota FT-Se

Фото: Toyota

«Пока не могу назвать вам ориентировочного времени на круге, но „Нордшляйфе“ — наша цель. Porsche Cayman следующего поколения будет электрическим — и он может стать одной из наших целей», — приводит слова Хадзамы издание Top Gear.

Согласно расчётам инженеров, разгон Toyota FT-Se до 100 км/ч занимает порядка трёх секунд, а максимальная скорость автомобиля — 250 км/ч. В Toyota не раскрывают веса машины, но отмечают, что батареи нового поколения намного легче тех, кто используются сейчас.

Салон Toyota FT-Se

Салон Toyota FT-Se

Фото: Toyota

«Одной из трудностей станет охлаждение батарей. Решение, которое мы выберем, в конце концов скажется на эффективности машины, её скорости, — добавляет Хадзама. — Кроме того, мы можем установить большой диффузор, что добавит прижимной силы».

На данный момент неизвестно, будет ли Toyota FT-Se отправлена в серию или так и останется концептом.

Материалы по теме
Фото
Zeekr показал первые фотографии Кими Райкконена со своим флагманским электрокаром
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android