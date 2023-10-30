Электросуперкар Toyota должен превзойти электрический Porsche Cayman на «Нордшляйфе»

На прошлой неделе компания Toyota представила концепт электрического суперкара FT-Se, который в будущем планируется протестировать на «Нордшляйфе». И по словам шеф-дизайнера проекта Фумихико Хадзамы, инженеры ставят перед собой задачу проехать легендарную трассу быстрее, чем электрический Porsche Cayman.

Toyota FT-Se Фото: Toyota

«Пока не могу назвать вам ориентировочного времени на круге, но „Нордшляйфе“ — наша цель. Porsche Cayman следующего поколения будет электрическим — и он может стать одной из наших целей», — приводит слова Хадзамы издание Top Gear.

Согласно расчётам инженеров, разгон Toyota FT-Se до 100 км/ч занимает порядка трёх секунд, а максимальная скорость автомобиля — 250 км/ч. В Toyota не раскрывают веса машины, но отмечают, что батареи нового поколения намного легче тех, кто используются сейчас.

Салон Toyota FT-Se Фото: Toyota

«Одной из трудностей станет охлаждение батарей. Решение, которое мы выберем, в конце концов скажется на эффективности машины, её скорости, — добавляет Хадзама. — Кроме того, мы можем установить большой диффузор, что добавит прижимной силы».

На данный момент неизвестно, будет ли Toyota FT-Se отправлена в серию или так и останется концептом.