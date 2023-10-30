Хорнер: выступление Риккардо в Мексике было выдающимся

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил выступление пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо на прошедшем Гран-при Мексики. Напомним, австралиец финишировал седьмым, впервые в сезоне войдя в топ-10.

«Он вернулся к себе прежнему, он расслаблен и уверен в себе. Он вступил в этот уикенд мотивированным, учитывая непростое возвращение в Остине после травмы, и я считаю, что он проделал отличную работу.

Приятно видеть, как Даниэль выступает, он полностью оправдывает наше решение вернуть его в «Альфа Таури». Его выступление в эти выходные было выдающимся, он дал бой «Мерседесу». И если бы не красный флаг, он бы добился большего», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.