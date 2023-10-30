Сотников — о победе в Бахе «Пески Арчеды»: тяжёлая гонка для всех, у каждого были ошибки

Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу в Бахе «Пески Арчеды», которая стала заключительным этапом чемпионата России по ралли-рейдам.

«Очень тяжёлая гонка для всех участников. Прежде всего из-за погоды: и холодно, и дождь. Досталось и механикам, и экипажам. Приходилось действовать по ситуации, проблемы были у всех спортсменов. Можно сказать, у каждого участника были ошибки, потому что был очень сильный накал борьбы, все пытались атаковать. Наша команда показала отличную слаженную работу.

Также считаю, что и экипаж себя хорошо показал. Штурман Руслан Ахмадеев сегодня особенно молодец. Мы открывали маршрут, уходили первыми среди всех участников, надо было и попадать в дорогу, и резать, не оставляя шансов сопернику. Ну и отдельное спасибо нашим механикам, которые в этих условиях, когда каждый день дождь, холодно, продолжали готовить машины. Наш «КАМАЗ» семейства К5 сегодня показал отличную скорость.

Мы взяли своё на трассах, которые как раз и являются настоящим ралли-рейдовым бездорожьем. Песчаные и бугристые, убойные и для машин, и для людей. В отличие от прямиков в стиле классического ралли, какими в основном были трассы соревнований этого сезона, пески и пересечённая местность в стиле классического «Дакара» — это как раз то, что нам больше подходит. Рад, что смогли порадовать наших болельщиков и партнёров, и завершаем сезон на этой хорошей ноте. Большое вам спасибо за поддержку!» — приводит слова Сотникова сайт команды «КАМАЗ-мастер».