Хорнер — о будущем Переса: тут всё не так просто, надо смотреть на обстоятельства

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о борьбе гонщика команды Серхио Переса за вторую строчку в общем зачёте пилотов текущего сезона.

«Теперь у Серхио осталось три гонки, чтобы завоевать второе место в сезоне. Между ним и Льюисом 20 очков. У Переса были некоторые проблемы и неудачи, но мы всё ещё верим, что ему это по силам. Он сильный гонщик, и именно поэтому он за рулём нашей машины. Он будет ругать себя за ошибки и превращать это в мотивацию. Он будет иметь полную поддержку команды, чтобы добиться того, чего мы никогда раньше не делали.

Уйдёт ли он, если потеряет второе место? Тут всё не так просто. Надо смотреть на обстоятельства. У Переса есть действующий контракт с нами на следующий год, и мы намерены, чтобы он был в команде в 2024 году. Мы окажем ему всю возможную поддержку, чтобы он финишировал вторым в этом сезоне. Но точно нет никаких предпосылок, что если он этого не сделает, то покинет команду», — приводит слова Хорнера BBC.

Напомним, в минувший уикенд Перес не смог завершить гонку Гран-при Мексики и остался без очков.