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Источник: Фернандо Алонсо не собирается покидать «Астон Мартин»

Источник: Фернандо Алонсо не собирается покидать «Астон Мартин»
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо не покинет команду из-за спада в результатах и возможной смены владельца, сообщает ресурс Aston Martin Formula 1 News в социальных сетях.

«Фернандо Алонсо не собирается покидать «Астон Мартин», завершать карьеру или присоединяться к «Ред Булл». Источник в команде сообщил, что в слухах нет никакой правды. Они исходят от сомнительных журналистов, желающих попасть в центр внимания.

Алонсо полностью сосредоточен на «Астон Мартин». Источник надёжен. Можно этому не верить, но любой здравомыслящий человек понимает, что в этих слухах нет правдивости», — говорится в сообщении.

Ранее в интервью Алонсо раскритиковал болид «Астон Мартин».

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