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Ферстаппен предположил, что нужно было делать Пересу, чтобы избежать аварии на ГП Мексики

Ферстаппен предположил, что нужно было делать Пересу, чтобы избежать аварии на ГП Мексики
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением об аварии своего товарища по команде Серхио Переса, произошедшей на старте Гран-при Мексики. Перед первым поворотом мексиканец поравнялся с Ферстаппеном и Шарлем Леклером («Феррари»). Серхио мог выйти в лидеры, однако выбрал слишком узкую траекторию, налетел на болид Шарля и повредил боковой понтон автомобиля. В итоге Чеко был вынужден сойти.

«Я могу его понять, ведь это был его домашний Гран-при. Ему хотелось оказаться на подиуме, и я прекрасно понимаю, что он желал обойти его снаружи, чтобы выйти в лидеры. Сейчас мне видится, что он мог бы оставить немного больше места, но, с другой стороны, если бы это сработало, ты всё получилось бы просто потрясающе. Я думаю, произошедшее стало, скорее, волнением из-за желания оказаться на подиуме. В этот раз, к сожалению, ничего не вышло», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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