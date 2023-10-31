«Они любят топ-команды». Юки Цунода раскритиковал стюардов Гран-при Мексики

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода раскритиковал стюардов Гран-при Мексики, высказав мнение, что они всегда отдавали предпочтение топовым командам. Напомним, на минувшем этапе Формулы-1 Цунода столкнулся с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри, с которым вёл борьбу за седьмое место. В результате Юки Цунода вылетел с трассы и в итоге финишировал 12-м. Пиастри показал восьмой результат.

«Они любят топ-команды, вот и всё», — приводит слова Цуноды Total Motorsport.

Напомним, выслушав участников инцидента и изучив телеметрию с их машин, стюарды пришли к выводу, что ни одного из пилотов нельзя назвать в большей мере ответственным за произошедшее столкновение.

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