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Фредерик Вассёр назвал единственную проблему «Феррари» на Гран-при Мексики

Фредерик Вассёр назвал единственную проблему «Феррари» на Гран-при Мексики
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Мексики. Напомним, Шарль Леклер показал третий результат, а Карлос Сайнс был четвёртым. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Такое ощущение, что мы могли почти сравняться с Максом и, вероятно, быть немного быстрее Льюиса в первой части гонки, но на втором отрезке мы упустили преимущество. И я считаю, что единственная проблема – это состав шин», — приводит слова Вассёра RaceFans.

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Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что был очень удивлён решению «Феррари» не устанавливать шины «медиум» на болид Леклера во время рестарта Гран-при Мексики.

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