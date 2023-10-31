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Вассёр объяснил, почему Леклер не перешёл на «медиум» после рестарта Гран-при Мексики

Вассёр объяснил, почему Леклер не перешёл на «медиум» после рестарта Гран-при Мексики
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, почему команда решила не устанавливать шины «медиум» на болид Шарля Леклера во время рестарта Гран-при Мексики. Вместо «медиумов» «Скудерия» оставила у монегаска комплект «хард».

«Вариант с «медиумом»? Честно говоря, его не было. Потому что после рестарта оставалось около 35 кругов, и мы не ожидали, что сможем проехать 35 кругов на одном комплекте «медиума».

Да, Макс тоже был на «медиуме». Вероятно, помогли настройки двигателя, работа с тормозами и некоторые другие моменты. Но это было амбициозно», — приводит слова Вассёра Autosport.

Фильм «Феррари» (2023) — Русскоязычный трейлер:

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что был удивлён решением «Феррари» оставить Леклера на «харде».

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