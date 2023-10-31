Петров рассказал, как должен был действовать Перес, чтобы избежать столкновения в Мексике

Бывший российский гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров высказался по поводу столкновения с участием пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Мексики.

«Вот и прошёл домашний этап Серхио Переса. Конечно, пилот безумно расстроен. Но, с другой стороны, он сам многое хотел показать и решить всё в первом повороте. Такого не бывает.

К сожалению, Серхио сам допустил ошибку и начал поворачивать чуть раньше, чем надо. Это привело к касанию с Леклером. В тот момент Леклер оказался «в коробке», ему было просто нечего предпринять в данной ситуации.

Если бы Серхио проехал чуть шире, возможно, он выехал бы из поворота вторым или третьим. При таком раскладе он смог бы бороться за высокие результаты в конце гонки — учитывая тот факт, что Макс в очередной раз прилично ото всех оторвался и продемонстрировал отличную скорость», — приводит слова Петрова телеграм-канал SMP Racing.