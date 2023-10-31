Источник: Алонсо не займёт место Переса в «Ред Булл»

В паддоке Формулы-1 продолжает обсуждаться информация о будущем Серхио Переса в «Ред Булл» в сезоне-2024. Согласно ранее появлявшимся новостям, одним из претендентов на место мексиканского пилота назывался испанец Феранандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин» в текущем сезоне.

Новости о том, что именно Алонсо станет сменщиком Переса, подогревались в том числе и потому, что на свободной практике Гран-при Бразилии за «Астон Мартин» выступит Фелипе Другович, что многие посчитали подготовкой для чемпиона прошлого сезона Формулы-2, чтобы стать боевым пилотом «Астон Мартин» в 2024 году. Однако, как сообщает PlanetF1, тесты для бразильского пилота были запланированы ещё в начале сезона.

Исходя из информации источников в «Ред Булл», слухи о замене Переса не соответствуют действительности, и на сегодняшней день у «Ред Булл» нет иных планов, кроме как оставить Макса Ферстаппена и Серхио Переса боевыми пилотами на сезон-2024.