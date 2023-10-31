Вольф рассказал, сможет ли «Мерседес» рассчитывать на победу на Гран-при Бразилии

В эти выходные, с 3 по 5 ноября в Бразилии состоится очередной этап Формулы-1 сезона-2023. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о возможности пилотов его команды зацепиться за победу.

«Думаю, очевидно, что чем дольше вы модернизируете болид и собираете данные, тем лучше вы можете его настроить. Я не хочу возлагать большие надежды, потому что в прошлом году для нас стал сюрпризом тот факт, что мы доминировали в том уикенде.

Считаю, что нам необходимо отправиться туда, зная, что у нас хорошая машина. Если мы соберём всё воедино, то думаю, сможем провести сильный уикенд. Не знаю, будет ли этого достаточно, чтобы победить Макса. У них полноценный болид, мощный пилот, и в целом они укомплектованы», — приводит слова Вольфа Total Motorsport.

Напомним, в прошлом сезоне победителем гонки стал подопечный Вольфа Джордж Расселл, для которого эта победа стала дебютной в Формуле-1.