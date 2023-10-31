Адвокат рассказал, почему окончательный отчёт о здоровье Шумахера не был опубликован

Адвокат Феликс Дамм, защищающий интересы семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, объяснил, почему о состоянии здоровья Красного барона приходит так мало информации и почему не был опубликован финальный отчёт о его состоянии.

«Речь всегда шла о защите частных интересов. Мы подумали, что публикация окончательного отчёта о здоровье Михаэля могла бы быть правильным способом сделать это, но всё не закончилось бы на этом — нужно было бы постоянно обновлять отчёты об уровне здоровья, что не учитывало бы интересы семьи.

СМИ могут подхватывать такие сообщения снова и снова и задаваться вопросом, каково состояние Михаэля. И так спустя месяц, два, три или год после такого сообщения. Если бы мы затем захотели принять меры против этих сообщений, нам пришлось бы иметь дело с аргументом о добровольном самораскрытии.

Если личную информацию раскрывает не сам заинтересованный человек, а его друзья или знакомые — это не является случаем добровольного самораскрытия конфиденциальности, поэтому субъект данных может защитить себя от раскрытия личных обстоятельств, даже если информация исходит от его представителя», — приводит слова Дамма Crash.net со ссылкой на LTO.