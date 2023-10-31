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Источник: Майк Эллиот покинет «Мерседес»

Источник: Майк Эллиот покинет «Мерседес»
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Майк Эллиот, отвечающий за стратегические вопросы «Мерседеса», вероятно покинет команду. Отметим, что по ходу текущего сезона в «Мерседесе» уже были проведены кадровые перестановки с участием Эллиота. Так, в команду на пост технического директора вернулся Джеймс Эллисон, что побудило Эллиота перейти на свою нынешнюю должность.

Согласно неофициальной информации Formu1a.uno, решение о смене вектора на 2024 год было принято в начале сезона-2023, в связи с чем и произошла рокировка в «Мерседесе». Отмечается, что Эллиот принял решение об увольнении самостоятельно и остаётся в хороших отношениях с представителями «серебряных стрел». Также существует информация, что другие команды, участвующие в Формуле-1, рассматривают возможность приглашения именитого 49-летнего британского инженера.

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