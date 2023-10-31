Хэмилтон: у «Ред Булл» чемпионская машина, но Пересу просто не везёт

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с Серхио Пересом из «Ред Булл» за второе место в личном зачёте по итогам сезона-2023 в Формуле-1.

«Всё зависит от уикендов Чеко. У них чемпионский болид. Ему просто не везёт в некоторых случаях. Я потерял достаточно много очков в предыдущих гонках, но он тоже потерял очки. Потеряв очки в Остине, я не думал, что он будет в пределах досягаемости, но после Мексики мы настроены на лучшие выступления. Будет бонусом оказаться вторым в личном зачёте», — приводит слова Хэмилтона Mirror.

Напомним, до завершения чемпионата 2023 года остаётся три этапа. Льюис Хэмилтон отстаёт от Серхио Переса на 20 очков. На пяти последних этапах британцу удалось отыграть 35 очков, несмотря на дисквалификацию на Гран-при США.