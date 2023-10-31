«Мерседес» официально объявил об увольнении Майка Эллиота

Команда «Мерседес», выступающая в Формуле-1, объявила о завершении сотрудничества с Майком Эллиотом, который впервые пришёл в команду в 2012 году и за 11 лет карьеры в «Мерседесе» занимал должности главы аэродинамического отдела и технического директора.

«После 11 невероятных лет Майк Эллиот решил покинуть команду. Майк был одним из столпов достижений команды, и мы благодарим его за всё, что он привнёс в коллектив. Мы желаем тебе удачи в следующей главе, Майк!» — сообщается в социальных сетях команды «Мерседес».

Под руководством Эллиота был разработан болид «Мерседеса» сезона-2022. После неудачного начала сезона-2023 в «Мерседесе» провели рокировку, и на должность Эллиота пришёл Джеймс Эллисон, ранее работавший в команде.