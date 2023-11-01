Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко на ГП Мексики поспорил с инженером Макса Ферстаппена и выиграл

Хельмут Марко на ГП Мексики поспорил с инженером Макса Ферстаппена и выиграл
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что перед Гран-при Мексики заключил пари с гоночным инженером пилота команды Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе. Ставка Марко сработала, когда Ферстаппен вышел в лидеры после первого поворота. Ранее, особенно в начале сезона, у Макса случались сложности на старте.

«Я поспорил с Джанпьеро, что Макс первым войдёт в первый поворот, и выиграл! Его старт был шедевром, и благодаря этому он сразу же смог найти свой темп и, как обычно, контролировать гонку. Думаю, без красных флагов наше доминирование было бы ещё ощутимее», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на De Telegraaf.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Материалы по теме
Ферстаппен рассказал, какой гоночный аспект «Ред Булл» улучшил по ходу сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android