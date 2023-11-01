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Вольф — об обновлении: теперь у нас появились рождественские украшения на болиде

Вольф — об обновлении: теперь у нас появились рождественские украшения на болиде
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение по поводу обновления, которую немецкая команда провела в преддверии Гран-при США.

Вольф считает, что первоначальному болиду не хватало «рождественских украшений», которые теперь появились благодаря обновлению.

«Льюис сказал мне, что машиной по-прежнему трудно управлять, хотя она и стала быстрее. Это обновление было важно для того, чтобы понять, что мы движемся в правильном направлении на следующий год, и, похоже, мы на верном пути.

Не стоит забывать, что изначально в машине, которую мы проектировали, не было ни правильного воздушного потока, ни боковых подножек, ни передних кромок, ни всех рождественских украшений вокруг конструкции, которые мы имеем сейчас», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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