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Майк Эллиот объяснил решение уйти из «Мерседеса»

Майк Эллиот объяснил решение уйти из «Мерседеса»
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Экс-глава аэродинамического отдела и технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот высказался по поводу решения уйти из команды.

«Я решил, что сейчас самое время сделать следующий шаг за пределы Мерседеса — сначала сделать паузу и подвести итоги после 23 лет работы в этом виде спорта, а затем найти свой следующий вызов. Я хотел бы поблагодарить своих партнеров по команде за фантастические 12 сезонов, проведенных вместе, и пожелать им всяческих успехов в последующие годы», — приводит слова Эллиота сайт Формулы-1.

Под руководством Эллиота был разработан болид «Мерседеса» сезона-2022. После неудачного начала сезона-2023 в «Мерседесе» провели рокировку, и на должность Эллиота пришёл Джеймс Эллисон, ранее работавший в команде.

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