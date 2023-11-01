Вольф высказался об Эллиоте, после того как тот покинул «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о решении Майка Эллиота покинуть комнду. Специалист занимал должность главы аэродинамического отдела и технического директора.

«Майк был одной из ключевых фигур, благодаря которым команда добивалась успехов за последнее десятилетие. Теперь он покидает команду, и мы благодарим его за усилия, преданность делу и опыт, который он привнёс в гоночный коллектив за все эти годы. Желаем ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1.

Под руководством Майкла был разработан автомобиль «Мерседеса» сезона-2022. После неудачного начала сезона-2023 в «Мерседесе» провели рокировку, и на должность Эллиота пришёл Джеймс Эллисон, ранее работавший в команде.

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Ранее о решении уйти из немецкого гоночного коллектива высказался сам Эллиот.