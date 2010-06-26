Ди Грасси: доволен тем, что стал быстрейшим из "Вёрджинов"

Бразильский пилот «Вёрджина» Лукас ди Грасси прокомментировал квалификацию Гран-при Европы, в которой он опередил своего напарника Тимо Глока.

«Я очень доволен тем, что сегодня стал быстрейшим из пилотов „Вёрджина“. Это мой дебютный сезон в Формуле-1, и я многому учусь на каждом Гран-при. Я приближался ко временам Тимо, и поддерживать темп гонщика с такими способностями и опытом — это хороший признак прогресса. Всегда проще всего сравнивать вас с напарником, но мы не боремся друг с другом, мы работаем вместе, чтобы сделать „Вёрджин“ лучшей командой среди новичков. Нам предстоит много работы, чтобы улучшить машину и наш темп, хоть я и доволен сегодняшним результатом», — цитирует ди Грасси пресс-релиз команды.

Напомним, что «Чемпионат.ру» вёл онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Европы.