Решивший судиться за титул Ф-1 2008 года Масса ответил на вопрос о посещении ГП Бразилии

Экс-пилот Формулы-1, бразилец Фелипе Масса заявил, что, скорее всего, не станет посещать предстоящий Гран-при Бразилии.

«Единственное, могу сказать, что Формула-1 попросила меня не приезжать на гонку в Монце. Я также собирался посетить гонку в Японии, но так и не приехал. Насчет Бразилии ничего не обсуждалось. У нас не было никаких контактов с того раза перед Монцей. Приеду ли я? Думаю, что нет», — приводит слова Массы Motorsport.

Напомним, ранее Фелипе заявлял, что считает себя истинным чемпионом сезона 2008 года, так как, по его мнению, результаты Гран-при Сингапура, на котором произошла умышленная авария Нельсона Пике-младшего, должны быть аннулированы – это привело бы к его победе в чемпионате.

Гран-при Бразилии пройдёт с 3 по 5 ноября.

Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1: