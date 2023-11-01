Toyota установила гоночный двигатель в монстр-пикап 1966 года

В честь возвращения марки Land Cruiser на американский рынок компания Toyota показала безумный рок-краулер на базе пикапа Toyota FJ45 Pickup Truck 1966 года с двигателем от машины NASCAR. Проект получил название FJ Bruiser.

Toyota FJ Buiser Фото: Toyota

Силовую установку автомобилю предоставила Toyota Racing Development, которая отвечает в том числе за моторную программу Toyota в гонках NASCAR. Двигатель от TRD эт 5,8-литровый V8 мощностью 725 лошадиных сил. Создатели отмечают, что выхлопная система от MagnaFlow придаёт мотору особенное звучание.

Двигатель от TRD, созданный для NASCAR Фото: Toyota

В сообщении Toyota сказано, что FJ Bruiser способен развивать скорость до 265 км/ч. На автомобиле установлены 42-дюймовые шины BF Goodrich на 20-дюймовых дисках Method Beadlock.

Интерьер Toyota FJ Buiser Фото: Toyota

Интерьер этой машины создавала компания Complete Customs. Уточняется, что в автомобиле установлен руль, с которым трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт выступал в 1968 году.