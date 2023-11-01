Хорнер: «Мерседесу» повезло с красными флагами, но они показали хорошую скорость в Мексике

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что «Мерседесу» повезло со временем появления красных флагов во время гонки Гран-при Мексики, так как пилот команды Льюис Хэмилтон, финишировавший вторым, получил возможность сменить комплект резины.

«Им немного повезло с красными флагами, потому что они очень рано вышли на сцену, применяя стратегию одного пит-стопа. Я думаю, что в конце концов они бы пропустили вперёд «Феррари». Но это правда, что они показали хорошую скорость и показали хороший пример работы с шинами, как и демонстрировали в течение всего года.

Они были конкурентоспособны в последних гонках, и мы ожидаем, что они будут конкурентоспособны в Бразилии. Мы помним, что было в прошлом году (пилоты «Мерседеса» заняли два первых места на Гран-при Бразилии 2022 года. – Прим. «Чемпионата»), и чувствуем, что не совсем правильно всё настроили, поэтому мы постараемся исправить это в этом году», — приводит слова Хорнера Racingnews365.