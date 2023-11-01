Макс Ферстаппен: 16 побед в этом сезоне — безумие. Не думал, что нам удастся это повторить

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался в преддверии Гран-при Бразилии Формулы-1, который пройдёт с 3 по 5 ноября.

«То, что мы смогли отметиться 16 победами в этом сезоне — настоящее безумие. После прошлого сезона я не думал, что нам удастся это повторить», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, Макс Ферстаппен досрочно стал победителем общего зачёта пилотов в текущем сезоне Формулы-1, завоевав третий подряд титул чемпиона мира. Ферстаппен набрал 491 очко в текущем сезоне и опережает ближайшего преследователя, своего партнёра по команде мексиканского гонщика Серхио Переса на 251 очко.

Также отметим, что «Ред Булл» досрочно обеспечил себе победу в розыгрыше Кубка конструкторов.