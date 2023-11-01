Серхио Перес: уверен, мы сможем добиться хороших результатов в Бразилии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего уикенда Гран-при Бразилии.

«Нам нужно провести отличный уикенд в Бразилии, и я уверен, что мы сможем добиться хороших результатов прямо сейчас», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Гран-при Бразилии состоится с 3 по 5 ноября.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно стал победителем общего зачёта пилотов в текущем сезоне Формулы-1, завоевав третий подряд титул чемпиона мира. Ферстаппен набрал 491 очко в текущем сезоне. Серхио Перес располагается на второй строчке в общем зачёте, заработав 240 результативных баллов.

Также отметим, что «Ред Булл» досрочно обеспечил себе победу в розыгрыше Кубка конструкторов.