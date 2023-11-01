Юки Цунода сделал новое заявление о своей аварии с Оскаром Пиастри

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился деталями своего столкновения с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри, с которым вёл борьбу за седьмое место в гонке Гран-при Мексики, а также высказался об обновлениях.

«В Мексике мы могли бы обеими машинами финишировать в очках, и, учитывая, что я начал гонку с конца стартовой решётки, для меня это было бы сильным результатом. Что касается Пиастри, я знал, что мне нужно как можно скорее обойти его, но, пожалуй, я был слишком нетерпелив. Я извлеку из этого урок на будущее.

Самое главное в тот уикенд — это то, что машина показала себя очень хорошо и обновления работают. Мы поднялись в Кубке конструкторов, и я думаю, что мы также можем рассчитывать на конкурентоспособность в Бразилии, поскольку медленные повороты должны подходить нашей машине, поэтому я должен оставаться сосредоточенным, и, надеюсь, мы сможем набрать больше очков», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».