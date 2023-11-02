Бывший босс «Минарди»: Цунода — дурак, он потерял $ 20 млн для «Альфа Таури»

Бывший руководитель «Минарди» Пол Стоддарт высказался об инциденте с участием пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды и пилота «Макларена» Оскара Пиастри, после которой Цунода развернулся в первом повороте и выбыл из борьбы за очки в гонке.

«Я бы хотел высказаться о Юки Цуноде. Что за дурак! Конечно, было очевидно, что он и Оскар Пиастри столкнутся в какой-то момент. Те четыре очка, которые он потерял, невероятно важны для команды. Речь о призовых между 8-м и 10-м местом в размере примерно $ 20 млн.

Хотя сейчас они восьмые, они делят лишь восьмое место с «Альфа Ромео» с 16 очками. Если бы Цунода просто набрал бы те очки, которые действительно можно было набрать, у них было бы 20 очков и они уверенно обгоняли бы «Альфа Ромео» и «Хаас», — сказал Стоддарт в интервью Racingnews365.