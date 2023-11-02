Руководитель «Альфа Таури» проанализировал выступления Риккардо

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост оценил уикенд Даниэля Риккардо на Гран-при Мексики и заявил, что был уверен в том, что австралиец сможет набрать форму по ходу сезона-2023.

«В нём нет никаких сомнений, потому что он опытный пилот и не мог потерять навык быстро управлять болидом Формулы-1. Как только вы познаёте это, вы не потеряете это умение. Возможно, в прошлом ему не хватало доверия к машине, доверия к команде, поэтому он не мог выступать на том уровне, к которому привык.

Это был положительный сюрприз. Я ожидал, что он попадёт в первую шестёрку, но оказаться на четвёртой позиции было действительно отлично. Очень хорошее выступление как в квалификации, так и в гонке, особенно в её начале, когда он мог удерживать Льюиса Хэмилтона. Думаю, для Даниэля красный флаг был неоптимальным, потому что это стоило ему части производительности, так как нам пришлось использовать тот же самый комплект жёсткой резины, что было недостатком. Тем не менее он провёл очень хорошую гонку и финишировал седьмым.

Команде нужен был опытный гонщик — это важно. Даниэль — абсолютно правильный выбор. Я сказал ему, что сейчас всё хорошо, потому что он в гоночном режиме. Мы с нетерпением ждём этапа в Сан-Паулу. Я ожидал, что рано или поздно команда наберёт очки, потому что мы были не так плохи, как казалось, однако в прошлом нам немного не повезло, особенно с Даниэлем в Зандворте», — сказал Тост в интервью Motorsport.

Напомним, Даниэль Риккардо заменил в «Альфа Таури» Ника де Вриса в середине сезона перед Гран-при Венгрии, однако получил травму руки на Гран-при Нидерландов и пропустил несколько гонок. Седьмое место на Гран-при Мексики стало для него первым попаданием в топ-10 в текущем сезоне.