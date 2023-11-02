Фабрега сделал ключевое уточнение насчёт пугающих слухов из паддока Ф-1

Известный испанский журналист Альберт Фабрега, ранее написавший в своих социальных сетях, что обладает инсайдом из паддока Формулы-1, в который не хочет верить, заявил, что он не связан с завершением карьеры кого-то из пилотов или переходами из одной команды в другую.

«Уже в Интерлагосе. Кстати, для многих из вас, кто спрашивал меня об этом слухе, я могу только сказать, что он не имеет никакого отношения к обмену пилотами между командами или завершению карьеры кого-либо. Давайте отправимся на Гран-при Бразилии», — написал Фабрега в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, основной версией об инсайде было возможное завершение карьеры испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо или же его переход в «Ред Булл» на место Серхио Переса, который отправился бы в команду Алонсо.