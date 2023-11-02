16-летняя дочь Кена Блока проехала трассу Пайкс-пик на 1400-сильном Porsche

На YouTube-канале Hoonigan появился документальный фильм, посвящённый заезду Лии Блок, 16-летней дочери погибшего в январе этого года Кена Блока, на Hoonipigasus Porsche 911 с двигателем мощностью 1400 лошадиных сил.

Права на видео принадлежат Hoonigan. Полностью посмотреть фильм вы можете на YouTube-канале Hoonigan.

Hoonipigasus Porsche 911 была представлена в 2022-м. Её розовая раскраска — дань памяти Porsche 917/20, выступавшей в гонке «24 часа Ле-Мана». Цель прототипа — побить рекорд Пайкс-пик, который в 2018 году на электрическом Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил Ромен Дюма.

Hoonipigasus Porsche 911 Фото: Hoonigan

В дни соревнований у Hoonipigasus Porsche 911 возникли технические проблемы — в свободных заездах отказал двигатель. Из-за этого команде Кена Блока пришлось сняться с соревнований, но The Hoonipigasus должны были вернуться в 2023-м. Планам помешала гибель пилота 2 января.

Теперь за рулём автомобиля Кена Блока выступает его дочь, и у Hoonipigasus Porsche 911 ещё есть шанс поставить рекорд Пайкс-пик.