Фелипе Другович останется резервным пилотом «Астон Мартин» в сезоне-2024

В преддверии Гран-при Бразилии команда «Астон Мартин» объявила о продлении соглашения с чемпионом Формулы-2 сезона-2022 Фелипе Друговичем.

Как и в сезоне-2023, в следующем году бразилец будет занимать должность тестового и резервного пилота «Астон Мартин». Помимо этого, было также объявлено, что Другович проведёт первую свободную практику на последнем этапе текущего сезона — Гран-при Абу-Даби.

«Я действительно горд продлить сотрудничество с «Астон Мартин» на второй сезон. В этом году я научился многому: не только на трассе, но и в работе с инженерами на симуляторе. Я сфокусирован на предстоящей первой тренировке на Гран-при Абу-Даби, а потом к работе с инженерами зимой в подготовке к 2024 году», — приводит слова Друговича официальный сайт команды «Астон Мартин».