Гонщик IndyCar Ромен Грожан заключил контракт с Juncos Hollinger Racing

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан подписал контракт с командой IndyCar Juncos Hollinger Racing. За неё он будет выступать с 2024 года.

«Буду рад выступать за Juncos Hollinger Racing в 2024 году», — написал на своей странице в социальных сетях Грожан.

Фото: https://twitter.com/RGrosjean

Грожан будет пилотировать Chevrolet под номером 77, которым ранее управлял британский гонщик Каллум Айлотт.

Грожан выступал в Формуле-1 с 2009 по 2020 год и широкой аудитории во многом известен своей аварией на Гран-при Сахира, в которой чудом выжил в страшном пожаре, отделавшись лишь ожогами рук. В IndyCar француз гоняется с 2021 года.

Ранее стало известно, что Грожан стал инициатором судебного разбирательства с командой «Андретти», которую он покинул после завершения минувшего сезона IndyCar.