Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер прокомментировал слухи о возможной замене Алонсо на Переса в «Ред Булл»

Хорнер прокомментировал слухи о возможной замене Алонсо на Переса в «Ред Булл»
Фернандо Алонсо
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слухи с возможным приходом в команду действующего пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо, который может заменить в коллективе Серхио Переса.

«Если вы поместите в команду слишком много экстремальных альфа-самцов, это разорвёт команду на части. Поэтому, думаю, что всегда хочется достичь правильного баланса. Это один из самых важных уроков, которые я усвоил», – сказал Хорнер в интервью корреспонденту Sky Sports Мартину Брандлу.

Отметим, что «Ред Булл» всячески поддерживает Переса и при этом в команде заявили, что у них нет иных планов, кроме как оставить Макса Ферстаппена и Переса боевыми пилотами на сезон 2024 года.

Напомним, ранее известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд высказался о плюсах Алонсо на фоне плохих выступлений Переса в последнее время.

Материалы по теме
Сейвуд высказался по поводу возможной замены Переса на Алонсо в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android