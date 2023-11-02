Хорнер прокомментировал слухи о возможной замене Алонсо на Переса в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слухи с возможным приходом в команду действующего пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо, который может заменить в коллективе Серхио Переса.

«Если вы поместите в команду слишком много экстремальных альфа-самцов, это разорвёт команду на части. Поэтому, думаю, что всегда хочется достичь правильного баланса. Это один из самых важных уроков, которые я усвоил», – сказал Хорнер в интервью корреспонденту Sky Sports Мартину Брандлу.

Отметим, что «Ред Булл» всячески поддерживает Переса и при этом в команде заявили, что у них нет иных планов, кроме как оставить Макса Ферстаппена и Переса боевыми пилотами на сезон 2024 года.

Напомним, ранее известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд высказался о плюсах Алонсо на фоне плохих выступлений Переса в последнее время.