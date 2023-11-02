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Майкл Андретти – о противниках прихода «Андретти» в Ф-1: они думают, мы кучка деревенщин

Майкл Андретти – о противниках прихода «Андретти» в Ф-1: они думают, мы кучка деревенщин
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Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти, ответственный за желающую присоединиться к «Королевским гонкам» команду «Андретти», заявил, что его компетентности и компетентности его команды хватит, чтобы быть успешными в Ф-1.

«Они думают, что мы здесь кучка деревенщин. Но мы не знаем, что делаем. Поскольку у нас большой опыт в гонках, мы могли бы подойти к этому с другой стороны, чем все остальные, и это могло бы сработать», — приводит слова Андретти Motorsport.

Напомним, ранее некоторые руководители команд Формулы-1, в частности босс «Мерседеса» Тото Вольф, выступали против попыток Марио вместе с сыном Майклом Андретти попасть в «Королевские гонки».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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