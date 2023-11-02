Алонсо сообщил о «последствиях» для тех, кто распространяет слухи о переходе в «Ред Булл»

Испанский пилот «Астон Мартина» Фернандо Алонсо поделился мнением о слухах с его переходом в «Ред Булл», где он заменит мексиканца Серхио Переса.

«Мне нечего сказать. Это всего лишь слухи – обычные слухи в паддоке от людей, которые просто пытаются высмеять это и набрать подписчиков или тому подобное, но я не играю в такие игры.

Мне не нравятся (слухи). Потому что даже в этом зале я ценю, что все вы журналисты и профессионалы, проработавшие в Формуле-1 столько лет, и вы уже заслужили уважение, и так оно и должно быть.

Все слухи исходят от людей, которых нет в этой комнате, они здесь просто для того, чтобы подшутить, и я думаю, что это не смешно, когда они играют с такими вещами. Я позабочусь о том, чтобы были последствия у этих действий», – приводит слова Алонсо Motorsport Week.